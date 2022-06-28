«Адмирал» представил тренерский штаб команды

«Адмирал» в официальном телеграм-канале объявил тренерский штаб команды на сезон-2022/2023.

Главным тренером команды останется Леонид Тамбиев, Андрей Банада будет тренером по защитникам, Айрат Кадейкин – по нападающим, Юрий Ключников – тренер вратарей, а Александр Илюхин – специалист по ОФП. Также в штаб вошли видеотренер Николай Карасёв и его ассистент Даниил Ершов.

Помогать тренерскому штабу будут начальник команды Михаил Климчук, администратор – Григорий Тиунов, доктора – Александр Костюков и Виктор Маслов, массажисты – Антон Шабалин и Антон Милюков и сервисмен – Виталий Кабыш.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, который досрочно был завершён в феврале, «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.