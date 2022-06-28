Форвард «Северстали» Лишка может перейти в «Пардубице»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка может перейти в чешский «Пардубице», сообщает Sport7.sk. В следующем сезоне клуб отмечает юбилей – 100 лет. На этот год «Пардубице» ставит высокие задачи.
Ранее состав команды пополнили вратарь Роман Вилл, защитники Петер Черешняк, Давид Мусил и Томаш Дворжак, а также нападающие Лукаш Радил, Томаш Гика и Лукаш Седлак.
Отметим, что Седлак и нападающий Матей Блюмель позднее подписали контракты в НХЛ, поэтому клуб намерен найти им замену.
Напомним, в прошедшем сезоне Лишка провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету 22-летнего форварда гол+пас в семи матчах. Это самый результативный сезон нападающего в КХЛ.
За «Северсталь» Лишка выступал с сезона-2019/2020.
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