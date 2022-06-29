Тренер вратарей «Динамо» назвал сильные стороны Коновалова и Волкова

Тренер вратарей московского «Динамо» Константин Власов дал характеристику двум подопечным – Илье Коновалову и Константину Волкову. Оба вратаря пополнили состав бело-голубых в межсезонье.

«У Ильи Коновалова уже есть опыт игры в КХЛ, и он знает лигу, знает игроков и тренеров, там более работал с Алексеем Николаевичем Кудашовым. Наверное, ему будет гораздо легче адаптироваться. Для Константина Волкова это будет новая страница в его биографии. Прошлый сезон, когда он отыграл в финской лиге и набрался опыта именно там, поможет ему сделать уверенный шаг в КХЛ.

Соглашусь, что они разные в техническом и физическом плане, но, повторюсь, сейчас мы собираем о них информацию, отсматриваем их игры в прошлом сезоне. Скоро будет собеседование с каждым из вратарей, где мы разберём, что получилось, а что нет, и сделаем правильные выводы, чтобы уверенно шагать вперёд.

Заграничный опыт игроков? Илья всё же играл в хорошей по уровню лиге АХЛ, которая сильнее чемпионата Финляндии. Плюс хоккей в Северной Америке отличается от финского. Думаю, что в любом случае для каждого из ребят это был хороший опыт. Во-первых, жизненный — уехать в другую страну, дебютировать. Получив этот опыт, они должны дальше развиваться. Я уверен, что он им поможет в этом году», – приводит слова Власова официальный сайт клуба.

Власов вошёл в тренерский штаб «Динамо» летом 2022 года. Ранее специалист работал в «Автомобилисте», ЦСКА, «Адмирале» и тюменском «Рубине» (ВХЛ).