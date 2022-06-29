«Сибирь» показала процесс ремонта домашней арены

Хоккейный клуб «Сибирь» в официальном телеграм-канале продемонстрировал ход ремонтных работ в ледовом дворце спорта.

На снимках видно, что работы ведутся как в чаше арены, так и в подтрибунных помещениях в фойе. При этом летом 2021 года на арене были обновлены раздевалки команд.

ЛДС «Сибирь» был сдан в эксплуатацию в 1964 году и является одной из самых старых хоккейных арен в России. Здесь свои домашние матчи в чемпионате КХЛ проводит одноимённая хоккейная команда.

Отметим, что сейчас в Новосибирске завершается процесс строительства новой арены, на которую «Сибирь» должна переехать во время сезона-2022/2023. Изначально планировалось возведение этого объекта к МЧМ-2023, однако международная федерация хоккея приняла решение лишить Россию права на проведение турнира.