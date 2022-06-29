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Х. Седин — о Луонго: благодаря ему «Ванкувер» поднялся на новый уровень

Х. Седин — о Луонго: благодаря ему «Ванкувер» поднялся на новый уровень
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Известный хоккеист, легенда «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин рассказал о вратаре Роберто Луонго. Накануне братья Седин и Луонго были введены в Зал хоккейной славы в Торонто (Канада). Вместе они выступали в составе «Ванкувер Кэнакс» в течение восьми сезонов (с 2006 по 2014 год).

«Для меня он был тем, кто помог нам выйти на новый уровень. Если вы говорите о победителе, то он и есть тот самый парень. Он никогда не брал выходных, и это то, чему у него учились многие игроки. Он играл почти в каждой игре и всё равно был следующим утром на тренировке.

Он просто хотел становиться лучше с каждым днём. Так что для меня он был ключом к тому, что мы поднялись на новый уровень и стали претендовать на кубок», – приводит слова Хенрика Седина официальный сайт НХЛ.

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