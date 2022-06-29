ESPN: Задоров заслужил повышения в «Калгари». Лучше играть в третьей паре в хорошем клубе

Журналист ESPN Грег Вышински высказался о российском защитнике «Калгари Флэймз» Никите Задорове, чей однолетний контракт на $ 3,75 млн подходит к завершению в середине июля.
«Его 22 очка в 74 матчах стали рекордом в карьере, и это редкий случай, когда защитник компенсировал свою, по общему признанию, не особо звёздную игру в защите нападением. Вероятно, лучше играть в третьей паре в хорошей команде, чем во второй паре в плохой. Evolving Hockey предполагает, что он заслужил среднегодовую заработную плату в размере $ 4,255 млн. Это является заслуженным повышением», — приводит слова Вышински ESPN.
Напомним, 27-летний Задоров в 74 матчах в регулярном чемпионате забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, прибавив к ним три ассиста в 12 встречах плей-офф.
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