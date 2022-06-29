NBC Sports: Ничушкин своей игрой заработал кучу денег по новому контракту
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Журналист NBC Sports Адам Гретц прокомментировал включение российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в число лучших игроков плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022. Обозреватель поставил форварда «лавин» на 13-е из 15 мест.
«Ничушкин не только великолепно сыграл в регулярном чемпионате и розыгрыше Кубка Стэнли, но и своим выступлением ещё и, скорее всего, заработал для себя кучу денег по новому соглашению», — приводит слова Гретца NBC Sports.
Напомним, Ничушкин за весь плей-офф забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков. Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и отыграл решающий матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с травмой голеностопа.
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