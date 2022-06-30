Россиянин Кузнецов стал обладателем Мемориального кубка в составе «Сент-Джон Си Догс»

Команда главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Сент-Джон Си Догс» стала победителем Мемориального кубка. В турнире принимают участие чемпионы трёх лиг системы Канадской хоккейной лиги и команда-хозяйка – в этом году турнир проходил в Сент-Джоне.
На групповом этапе турнира «Сент-Джон» занял первые место и досрочно квалифицировался в финал турнира. В решающем матче «Си Догс» взял верх над «Гамильтон Бульдогс» – 6:3.
Обладателем Мемориального кубка стал защитник Ян Кузнецов. Россиянин набрал за турнир 3 (1+2) очка и был включён в символическую сборную турнира.
20-летний Кузнецов – воспитанник московской школы «Белые Медведи». Ян был выбран во втором раунде драфта НХЛ – 2020 клубом «Калгари Флэймз» под общим 50-м номером. В сезоне-2021/2022 защитник дебютировал в АХЛ, но большую часть времени проводил в юниорской лиге.
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