«Чикаго» готов обменять второго бомбардира команды

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон не исключил обмена форварда Алекса Дебринкэта. Клуб готов выслушать предложения по игроку, потому что в команде продолжается перестройка.

«Есть некоторые игроки, они неприкасаемые в соответствии со своим контрактным статусом. Это то, что эти игроки заслужили. Мы будем придерживаться этого принципа. Но мы находимся в положении, когда мы слушаем», – приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

К неприкасаемым игрокам относятся нападающие Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, а также защитник Сет Джонс. Соглашения форвардов с клубом рассчитаны ещё на один год, в то время как Джонс имеет долгосрочный контракт до 2030 года.

В прошлом сезоне 24-летний Дебринкэт стал вторым бомбардиром «Блэкхоукс». Он провёл 82 матча и набрал 78 (41+37) очков при показателе полезности «-13». Контракт нападающего с зарплатой $ 6,4 млн действует до конца сезона-2022/2023.