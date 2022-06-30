Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» готов обменять второго бомбардира команды

«Чикаго» готов обменять второго бомбардира команды
Комментарии

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон не исключил обмена форварда Алекса Дебринкэта. Клуб готов выслушать предложения по игроку, потому что в команде продолжается перестройка.

«Есть некоторые игроки, они неприкасаемые в соответствии со своим контрактным статусом. Это то, что эти игроки заслужили. Мы будем придерживаться этого принципа. Но мы находимся в положении, когда мы слушаем», – приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

К неприкасаемым игрокам относятся нападающие Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, а также защитник Сет Джонс. Соглашения форвардов с клубом рассчитаны ещё на один год, в то время как Джонс имеет долгосрочный контракт до 2030 года.

В прошлом сезоне 24-летний Дебринкэт стал вторым бомбардиром «Блэкхоукс». Он провёл 82 матча и набрал 78 (41+37) очков при показателе полезности «-13». Контракт нападающего с зарплатой $ 6,4 млн действует до конца сезона-2022/2023.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022