Николай Цулыгин продолжит работу в «Салавате Юлаеве»

Уфимский «Салават Юлаев» в официальном телеграм-канале клуба объявил о продлении соглашения с тренером Николаем Цулыгиным. Срок соглашения – один год.
47-летний специалист войдёт в штаб главного тренера Виктора Козлова, который был назначен на этот пост в межсезонье.
Цулыгин – воспитанник уфимской хоккейной школы, работал в СДЮШОР «Салавата Юлаева» и молодёжной команде «Толпар». С 2017 года входил в тренерский штаб основной команды «юлаевцев». В период с 2018 по 2020 годы он был главным тренером уфимцев. В сезоне-2018/2019 Цулыгин привёл команду к бронзовым медалям чемпионата КХЛ, после чего снова стал ассистентом и вошёл в штаб финского специалиста Томи Лямся.
Напомним, в минувшем сезоне «Салават Юлаев» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, проиграв серию «Трактору».
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