В Красноярском крае может появиться клуб КХЛ

Власти Красноярского края работают над созданием клуба Континентальной хоккейной лиги в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Усса.

«Мы об этом сейчас думаем. Думаю, что с приездом Саши (Александра Сёмина – прим. «Чемпионата») мы всерьёз начнём подходить к этой цели», – сказал Усс журналистам.

На данный момент в Красноярске есть хоккейный клуб «Сокол», выступающий в ВХЛ. Он проводит свои домашние матчи на «Платинум-Арене», которая вмещает 7000 зрителей.

Напомним, 30 июня в Красноярске на состоится заключительный матч двукратного чемпиона мира, воспитанника красноярского хоккея Александра Сёмина. В игре «Легендарный овертайм» примут участие известные хоккеисты КХЛ и НХЛ, тренеры, комментаторы и игроки-любители.