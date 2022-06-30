В Красноярском крае может появиться клуб КХЛ
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Власти Красноярского края работают над созданием клуба Континентальной хоккейной лиги в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Усса.
«Мы об этом сейчас думаем. Думаю, что с приездом Саши (Александра Сёмина – прим. «Чемпионата») мы всерьёз начнём подходить к этой цели», – сказал Усс журналистам.
На данный момент в Красноярске есть хоккейный клуб «Сокол», выступающий в ВХЛ. Он проводит свои домашние матчи на «Платинум-Арене», которая вмещает 7000 зрителей.
Напомним, 30 июня в Красноярске на состоится заключительный матч двукратного чемпиона мира, воспитанника красноярского хоккея Александра Сёмина. В игре «Легендарный овертайм» примут участие известные хоккеисты КХЛ и НХЛ, тренеры, комментаторы и игроки-любители.
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