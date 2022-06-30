Защитник Шепелев вернулся в «Трактор»

Челябинский «Трактор» подписал однолетний двусторонний контракт с защитником Александром Шепелевым, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
24-летний Шепелев – воспитанник «Трактора». Он играл в системе клуба до 2020 года, а потом отправился в Европу. В сезоне-2021/2022 выступал за словацкий клуб «ХК 32», в котором набрал 10 (4+6) очков в 23 матчах.
«Два года назад Александр Шепелев решил попробовать свои силы в Европе и провёл это время в Чехии и Словакии, получив важный опыт. Защитник является воспитанником нашей школы, уже играл за «Трактор» в КХЛ и знаком с системой работы Анвара Гатиятулина, а это значительно упростит процесс адаптации. Считаем, что по потенциалу это игрок КХЛ, и при должном подходе он может стабильно заиграть в лиге уже в нынешнем сезоне», – прокомментировал переход генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
- 30 июня 2022
-
15:21
-
15:02
-
14:48
-
14:19
-
14:02
-
13:25
-
12:35
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:33
-
11:20
-
11:01
-
10:37
-
10:21
-
10:03
-
09:44
-
09:39
-
09:07
-
08:51
-
08:41
-
08:19
-
08:00
-
03:33
-
01:03
- 29 июня 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:28
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
20:57