Защитник Шепелев вернулся в «Трактор»

Челябинский «Трактор» подписал однолетний двусторонний контракт с защитником Александром Шепелевым, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

24-летний Шепелев – воспитанник «Трактора». Он играл в системе клуба до 2020 года, а потом отправился в Европу. В сезоне-2021/2022 выступал за словацкий клуб «ХК 32», в котором набрал 10 (4+6) очков в 23 матчах.

«Два года назад Александр Шепелев решил попробовать свои силы в Европе и провёл это время в Чехии и Словакии, получив важный опыт. Защитник является воспитанником нашей школы, уже играл за «Трактор» в КХЛ и знаком с системой работы Анвара Гатиятулина, а это значительно упростит процесс адаптации. Считаем, что по потенциалу это игрок КХЛ, и при должном подходе он может стабильно заиграть в лиге уже в нынешнем сезоне», – прокомментировал переход генеральный директор «Трактора» Иван Савин.