Дацюк — журналистам: не объявляю о конце карьеры, потому что не звоните мне

Российский нападающий Павел Дацюк сообщил информацию о продолжении профессиональной карьеры.



«Есть ли шанс, что в следующем сезоне буду играть? В хоккей буду играть, за «Автомобилист» вряд ли. Завершил ли я карьеру? Вы мне не звоните, не пишете — вот и не объявляю. Сейчас такой речи, как у Сёмина, у меня нет», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Легендарный 43-летний форвард формально не завершал карьеру, но в прошедшем сезоне не выходил на лёд в официальных матчах за екатеринбургский «Автомобилист». Напомним, Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призёром Олимпиады — 2002, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008 год) и обладателем Кубка Гагарина — 2017.