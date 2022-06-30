Р. Ротенберг: возвращение Дацюка из «Детройта» в СКА было важно для России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал слова форварда Павла Дацюка о завершении карьеры.
«Павел — единственный в мире хоккеист, кто выиграл Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, чемпионат мира и Олимпиаду. Когда он приехал в СКА из «Детройта», мы много с ним общались, обсуждали, что его возвращение важно для России, что молодые игроки смогут развиваться в своей карьере, глядя на него. Была поставлена задача выиграть Кубок Гагарина, потом Олимпиаду в Корее, и всего этого мы смогли добиться.
Мы благодарны Павлу за вклад в развитие хоккея, в его достижения, они во многом связаны с возвращением Дацюка из НХЛ в Россию. Павел — пример для молодых хоккеистов, многие до сих пор вспоминают его финты, яркие эпизоды из карьеры.
Павел активно работает в Екатеринбурге, тесно связан с детским хоккеем. И очень важно, чтобы он оставался в хоккейной жизни после завершения карьеры игрока», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Напомним, последним клубом 43-летнего форварда был екатеринбургский «Автомобилист». Дацюк официально не объявлял о завершении карьеры, но пропустил предыдущий сезон КХЛ.
- 30 июня 2022
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