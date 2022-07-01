Главный тренер «Колорадо» выступил с эмоциональной речью на чемпионском параде

50-летний канадский специалист Джаред Беднар, возглавляющий «Колорадо Эвеланш», эмоционально высказался о победе в Кубке Стэнли – 2022.
«Для меня это какой-то сюрреалистичный момент. Стараюсь не поддаваться эмоциям, но я уже это делаю. Я люблю вас, ребята! Я даже и не могу гордиться своими игроками больше, чем сейчас. Не знаю, как это объяснить и выразить свои эмоции, подобрав слова.
У каждого из этих парней своя история в этом клубе. Я могу вам долго рассказывать о каждом из них и о тех жертвах, на которые они пошли ради команды. Я буквально поражён каждым из них. Очень рад за парней, горжусь и люблю их!» — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ хоккеисты «Колорадо Эвеланш» оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг» (4-2).
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