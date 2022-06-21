«Это происходило в 3 раза дольше, чем обычно». Беднар — о просмотре после гола Ничушкина

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал эпизод в начале третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:6), когда наставник «молний» Джон Купер взял видеопросмотр после заброшенной шайбы российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина. Судьи отменили взятие ворот после просмотра момента.



«Это было долго. Я не знаю, что сказать. Это происходило в три раза дольше, чем обычно», — цитирует Беднара журналист Майк Стивенс.



Отметим, что по итогам встречи 27-летний россиянин не набрал результативных баллов, завершив встречу с показателем полезности «-1» и игровым временем 20.16.



Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится в четверг, 23 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 мск.

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