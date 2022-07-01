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«Эта команда — лучшие люди, которых я встречал». Ландеског — на параде «Колорадо»

«Эта команда — лучшие люди, которых я встречал». Ландеског — на параде «Колорадо»
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског выступил с речью на чемпионском параде клуба по случаю победы в Кубке Стэнли — 2022. Напомним, в финальной серии «лавины» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2.

«Я даже не могу сказать вам больше о стойкости парней позади меня, их стремлении к победе, решимости, правильном отношении к делу. Эти ребята — лучшие люди, которых я когда-либо встречал.

Город Денвер, штат Колорадо, вы были великолепны в течение последних десяти лет. Мы хотим сказать спасибо всем вам, ребята, за вашу поддержку и в трудные, и в хорошие времена. Как бы я ни любил этих парней позади меня, это для вас, Денвер. Мы любим вас», — приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.

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