«Эта команда — лучшие люди, которых я встречал». Ландеског — на параде «Колорадо»

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског выступил с речью на чемпионском параде клуба по случаю победы в Кубке Стэнли — 2022. Напомним, в финальной серии «лавины» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2.
«Я даже не могу сказать вам больше о стойкости парней позади меня, их стремлении к победе, решимости, правильном отношении к делу. Эти ребята — лучшие люди, которых я когда-либо встречал.
Город Денвер, штат Колорадо, вы были великолепны в течение последних десяти лет. Мы хотим сказать спасибо всем вам, ребята, за вашу поддержку и в трудные, и в хорошие времена. Как бы я ни любил этих парней позади меня, это для вас, Денвер. Мы любим вас», — приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.
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