Ничушкин находился на чемпионском параде «Колорадо» в кресле-каталке
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин присутствовал на чемпионском параде клуба в честь победы в Кубке Стэнли в кресле-каталке.
Напомним, 27-летний россиянин проводил шестой матч финальной серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) с травмой, прихрамывая ещё до начала игры.
Ранее Ничушкин в своих соцсетях опубликовал результаты рентгена, на которых виден перелом одной из плюсневых костей стопы.
За весь розыгрыш плей-офф Ничушкин забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков. «Колорадо» обыграл «Тампу» в решающей серии со счётом 4-2, завоевав Кубок Стэнли впервые с 2001 года.
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