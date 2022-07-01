«Сан-Хосе» уволил тренерский штаб во главе с Бобом Бугнером

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера команды Боба Бугнера. Вместе с ним команду покинули помощники Джон Мэдден и Джон Маклин, а также видеоассистент Дэн Дэрроу.

«Мы пропустили последние три плей-офф, что неприемлемо для нашего владельца, нашей организации и наших болельщиков. В рамках эволюции и оценки мы чувствовали, что это решение правильное и в интересах клуба, чтобы позволить следующему генеральному менеджеру «Шаркс» иметь полную автономию в отношении состава тренерского штаба.



Я хочу поблагодарить Боба, Джона, Джона и Дэна за их самоотверженность и преданность организации «Шаркс». Последние два с лишним сезона были чрезвычайно сложными — на льду и вне его — и Боб и его команда превосходно работали в очень трудных условиях. Это изменение является не столько обвинением по отношению к ним, сколько признанием полной организационной перезагрузки, которая, по нашему мнению, в данный момент отвечает интересам команды», – цитирует временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Шаркс» Джо Уилл.