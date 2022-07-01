Переговоры «Виннипега» и Боунесса находятся на стадии завершения

Бывший главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс близок к подписанию контракта с «Виннипег Джетс», сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».
«Виннипег Джетс» и тренер Рик Боунесс работают над завершением соглашения о том, чтобы специалист возглавил команду в следующем сезоне», – написал Дрегер в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Барри Тротц отказался возглавить «Виннипег».
Напомним, Боунесс возглавил «Даллас» в декабре 2019 года после увольнения Джима Монтгомери. Прежде он полтора года работал в «Старз» в качестве ассистента главного тренера. Тогда Боунесс вывел «Даллас» в плей-офф, дойдя до финала Кубка Стэнли. В октябре 2020 года он избавился от приставки «исполняющий обязанности главного тренера», став 24-м наставником «Далласа» в истории.
В сезоне-2020/2021 «Старз» не вышли в плей-офф. В текущем сезоне клуб попал в розыгрыш Кубка Стэнли только в последних матчах регулярного чемпионата и выбыл в первом раунде, проиграв «Калгари Флэймз» в семи встречах — 3-4.
- 1 июля 2022
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