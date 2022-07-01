Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сформирован тренерский штаб «Звезды» на сезон-2022/2023

Сформирован тренерский штаб «Звезды» на сезон-2022/2023
Комментарии

«Звезда», фарм-клуб московского ЦСКА, представила тренерский штаб, который будет руководить командой в сезоне-2022/2023.

Главным тренером команды останется Егор Михайлов, его помощниками будут старший тренер Владислав Бульин, тренер Юрий Добрышкин, тренер вратарей Сергей Белов, тренер по физподготовке Георгий Кошель.

Бульин работал с командой ещё в сезоне-2021/2022. 42-летний Юрий Добрышкин последние два сезона провёл в челябинском «Челмете». Также на его счету один сезон в ЦСКА в качестве игрока.

39-летний Сергей Белов – воспитанник петербургского хоккея. Большую часть тренерской карьеры провёл в петербургском «Динамо».

36-летний Георгий Кошель с 2017 по 2020 год работал в ярославском «Локо». Вместе с командой становился обладателем Кубка Харламова.

Тренерский штаб «Звезды» покинули тренер Дмитрий Быков, тренер вратарей Алексей Жигарев и тренер по физической подготовке Виктор Петров.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022