Сформирован тренерский штаб «Звезды» на сезон-2022/2023

«Звезда», фарм-клуб московского ЦСКА, представила тренерский штаб, который будет руководить командой в сезоне-2022/2023.



Главным тренером команды останется Егор Михайлов, его помощниками будут старший тренер Владислав Бульин, тренер Юрий Добрышкин, тренер вратарей Сергей Белов, тренер по физподготовке Георгий Кошель.



Бульин работал с командой ещё в сезоне-2021/2022. 42-летний Юрий Добрышкин последние два сезона провёл в челябинском «Челмете». Также на его счету один сезон в ЦСКА в качестве игрока.



39-летний Сергей Белов – воспитанник петербургского хоккея. Большую часть тренерской карьеры провёл в петербургском «Динамо».



36-летний Георгий Кошель с 2017 по 2020 год работал в ярославском «Локо». Вместе с командой становился обладателем Кубка Харламова.



Тренерский штаб «Звезды» покинули тренер Дмитрий Быков, тренер вратарей Алексей Жигарев и тренер по физической подготовке Виктор Петров.