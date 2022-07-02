Задоров рассказал о срыве общего заявления российских игроков НХЛ по ситуации на Украине

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров подтвердил, что Российские игроки НХЛ не смогли договориться о совместном заявлении по ситуации на Украине.
«Да, у нас был создан чат. Мы не договорились. У каждого был свой взгляд, и мы не договорились. Один из игроков предложил. Имя я называть не буду», — приводит слова Задорова Sport24.
Ранее сообщалось, что россияне, выступающие в Национальной хоккейной лиге, в групповом чате в «Телеграме» делились мыслями об общем заявлении относительно сложившейся политической ситуации. Однако обсуждение игроков в чате ни к чему не привело и игроки не стали выступать с совместным заявлением.
В прошлом сезоне НХЛ Задоров провёл 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 27 голов и сделал 78 результативных передач.
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