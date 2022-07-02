Юрист рассказал, что будет грозить Федотову, если на него заведут уголовное дело

Юрист Андрей Князев рассказал о последствиях, которые могут быть, если на вратаря сборной России Ивана Федотова заведут уголовное дело.

«Насколько я понимаю — ни административное, ни уголовное дело не возбуждено. Поэтому Ивану грозит только призыв в армию. В данном случае, может, и вообще ничего не грозит, так как его в больницу забрали. Скорее всего, будет временная отсрочка по состоянию здоровья.



Не постоянная, а на время — такое бывает, когда сломал палец или получил сотрясение мозга, то на полгода дают отсрочку. Если бы оно было возбуждено, то самое большое наказание — до года. Так как дело не возбуждено, ему ничего не будет. Просто в армию пойдёт, если всё-таки призовут», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что в соответствии со ст. 328 УК РФ (за уклонение от военной службы) Федотову грозит до двух лет лишения свободы.