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Sportsnet назвал пять игроков, чьи контракты могут быть выкуплены

Sportsnet назвал пять игроков, чьи контракты могут быть выкуплены
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Автор издания Sportsnet Рори Бойлен назвал имена игроков, контракты которых с большой долей вероятности будут выкуплены их действующими клубами в ближайшее время.

В этот список входят форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан, нападающий «Оттава Сенаторз» Колин Уайт, вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Петр Мразек, защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик и нападающий «Флориды Пантерз» Патрик Хёрнквист.

Кассиан имеет ещё два года соглашения с «нефтяниками» с зарплатой $ 3,2 млн. Контракт Уайта на $ 4,75 млн ещё на три года «Оттава» может выкупить по сниженной ставке и платить ему 1/3 зарплаты вместо 2/3, поскольку игроку сейчас 25 лет.

Соглашение Мразека с «Торонто» с окладом $ 3,8 млн рассчитано ещё на два года, у Власика остаётся ещё четыре года по контракту с «Шаркс» с кэпхитом $ 7 млн, а Хорнквист имеет ещё один сезон по соглашению с «Флоридой» и зарплатой $ 5,3 млн.

Окно выкупа контрактов игроков для клубов открыто в период с 1 по 12 июля – такой шаг может позволить клубу освободить место под потолком зарплат. С 13 июля открывается рынок свободных агентов.

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