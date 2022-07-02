The Athletic: НХЛ и клубы обеспокоены, что российские игроки могут не вернуться в лигу

Национальная хоккейная лига и генеральные менеджеры клубов волнуются, что российские власти запретят игрокам выезжать за территорию РФ, из-за чего хоккеисты могут не вернуться в лигу, сообщает The Athletic.
По информации издания, некоторые руководители клубов предлагали своим игрокам провести межсезонье в Северной Америке или в Европе и рекомендовали не возвращаться в Россию. Сообщается, что разговор на эту тему состоялся между генеральным менеджером «Миннесоты Уайлд» Биллом Герином и нападающим Кириллом Капризовым. Обсудить то же самое с российскими игроками своей команды планировал Брайан Маклеллан из «Вашингтон Кэпиталз».
«Что я собираюсь сделать? Сказать – нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой, они хотят видеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», – сказал Герин.
В то же время в статье отмечается, что российским игрокам будет сложно оформить рабочую визу в США из-за закрытия консульства США в России и высокой загруженности американских консульств в Европе.
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