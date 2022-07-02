Каспарайтис: состав «Ак Барса» по уровню не соответствует Знарку

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис считает, что казанскому «Ак Барсу» нужно усилить состав команды, чтобы он соответствовал новому главному тренеру Олегу Знарку.
«Хоть я и не живу в России, но Знарка отлично знаю как хорошего тренера. Могу сказать, что для команды «Ак Барс» иметь такого профессионального наставника с большим опытом – очень хорошая перспектива. Сейчас «барсы» должны набрать соответствующий по уровню состав, тогда будет видно. В данный момент состав по уровню не совсем соответствует Знарку. В общем, приход хорошего тренера не всегда определяет команду чемпионов», – цитирует Каспарайтиса «РБК Спорт».
Напомним, 1 июля «Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка главным тренером команды. На этом посту он заменил Дмитрия Квартальнова, который работал в Казани в течение трёх лет. Состав команды в межсезонье пополнили защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Василий Токранов, нападающие Вадим Шипачёв, Кирилл Семёнов, Станислав Галиев. Также контракт с «Ак Барсом» подписал Александр Радулов, однако о переходе пока ещё не объявили официально.
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