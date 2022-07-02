Кубок Стэнли по ошибке был доставлен гей-паре, соседствующей с Ландескогом

Хранители Кубка Стэнли ошиблись при доставке трофея в дом капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога и передали кубок гей-паре, живущей по соседству. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свой филиал в Денвере.
«Я был первым, кто увидел машину, припаркованную у нашего дома. Человек открыл багажник, я увидел у него кофр и в шутку сказал: «Это Кубок Стэнли?» И он ответил: «Да!» – рассказал сосед Ландескога Дмитрий Руденко.
Как выяснилось впоследствии, дом Ландескога находился рядом, номер дома отличается всего на одну цифру. Тем не менее хранители Кубка Стэнли разрешили Руденко и его мужу Киту Карблеру провести несколько минут с трофеем.
Напомним, «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли – 2022 обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» и завоевал главный трофей Национальной хоккейной лиги.
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