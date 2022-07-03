Бывший защитник «Торпедо» рассказал забавную историю своего выбора на драфте НХЛ

Защитник «Монреаль Канадиенс» Крис Уайдман, выступавший в сезоне-2020/2021 в КХЛ в составе «Торпедо», поделился воспоминаниями от драфта НХЛ – 2009. Тогда в четвёртом раунде под общим 100-м номером Уайдмана задрафтовала «Оттава Сенаторз».

«Накануне вечером я был в гостях у приятеля и потерял счёт времени, а мой телефон не был заряжен. На следующий день я завтракал с моими друзьями в ресторане и баре по соседству, и по телевизору показывали драфт НХЛ. Я подумал: «Наверное, мне стоит включить свой телефон на всякий случай». Это было что-то вроде полушутки, поэтому я отдал телефон официанту, и она подключила его к сети.

Может, через 20 или 30 минут я спросил, можно ли мне вернуть телефон. Мне принесли, а там были все эти пропущенные звонки, голосовые и текстовые сообщения. Начал просматривать их и сказал своим приятелям: «Эй, я думаю, что меня только что задрафтовали в НХЛ». Мы подошли к телевизору, а там уже прошёл четвёртый раунд, показывали имена всех, кого выбрали, и я увидел своё имя. Мы сходили с ума», – приводит слова Уайдмана официальный сайт «Канадиенс».

В сезоне-2020/2021 Крис защищал цвета «Торпедо» и был признан лучшим защитником КХЛ, набрав 41 (9+32) очко в 59 матчах. После этого Уайдман вернулся в НХЛ и заключил соглашение с «Монреалем». В минувшем регулярном чемпионате он оформил 27 (4+23) очков в 64 играх. В июне 2022 года защитник подписал новый двухлетний контракт с «Канадиенс».