Для 14 клубов НХЛ потолок будет ниже $ 82,5 млн из-за превышения выплат по бонусам

14 клубов НХЛ получили уведомление от лиги, что из-за превышения выплат игрокам бонусов за результативность, их зарплатная ведомость будет снижена, сообщает Sportsnet. В сезоне-2022/2023 потолок зарплат составит $ 82,5 млн, однако для этих клубов он будет ниже.
Больше остальных команд это затронет «Ванкувер Кэнакс», «Монреаль Канадиенс» и «Сент-Луис Блюз» – в их зарплатные ведомости будут добавлены $ 1,25 млн, $ 1,132 млн и $ 1,1 млн соответственно.
В пределах от $ 500 тыс. до $ 1 млн от потолка теряют ещё четыре клуба – «Эдмонтон Ойлерз» ($ 896 тыс.), «Даллас Старз» ($ 675 тыс.), «Флорида Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз» (по $ 637 тыс.).
Для других семи команд потолок зарплат будет сокращён менее чем на $ 500 тыс. – в их числе «Филадельфия Флайерз» ($ 295 тыс.), «Нью-Йорк Айлендерс» ($ 245 тыс.), «Чикаго Блэкхоукс» ($ 237 тыс.), «Торонто Мэйпл Лифс» ($ 212 тыс.), «Каролина Харрикейнз» ($ 112 тыс.), «Вашингтон Кэпиталз» ($ 100 тыс.) и «Колорадо Эвеланш» ($ 25 тыс.).
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