«Нэшвилл» и Форсберг достигли прогресса в переговорах по новому контракту

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» пытается сохранить нападающего Филипа Форсберга и подписать с ним новое соглашение до открытия рынка свободных агентов (13 июля). The Fourth Period сообщает, что стороны уже достигли прогресса в переговорах, при этом и сам Форсберг ранее изъявлял желание остаться в команде.

По прежнему контракту шведский форвард получал $ 6 млн. Ожидается, что зарплата Форсберга по новому соглашению составит около $ 8,6 млн, а контракт будет рассчитан на восемь лет. «Хищники» имеют около $ 22 млн свободных средств под потолком зарплат.

Форсберг стал третьим бомбардиром «Нэшвилла», набрав 84 (42+42) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. Больше только у Мэтта Дюшейна и Романа Йози, однако они провели большее количество игр.