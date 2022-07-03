«Нэшвилл» и Форсберг достигли прогресса в переговорах по новому контракту
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Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» пытается сохранить нападающего Филипа Форсберга и подписать с ним новое соглашение до открытия рынка свободных агентов (13 июля). The Fourth Period сообщает, что стороны уже достигли прогресса в переговорах, при этом и сам Форсберг ранее изъявлял желание остаться в команде.
По прежнему контракту шведский форвард получал $ 6 млн. Ожидается, что зарплата Форсберга по новому соглашению составит около $ 8,6 млн, а контракт будет рассчитан на восемь лет. «Хищники» имеют около $ 22 млн свободных средств под потолком зарплат.
Форсберг стал третьим бомбардиром «Нэшвилла», набрав 84 (42+42) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. Больше только у Мэтта Дюшейна и Романа Йози, однако они провели большее количество игр.
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