«Будет готов до начала лагеря». Журналист The Athletic — о небольшой операции Капризова

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перенёс небольшую операцию, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.



«Небольшая процедура. Он будет готов задолго до начала тренировочного лагеря», – написал Руссо.



Фотографию с 25-летним хоккеистом опубликовал в своих соцсетях травматолог-ортопед Азиз Зарипов.

Напомним, в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов принял участие в 81 встрече, набрав 108 (47+61) очков при показателе полезности «+27». В плей-офф форвард провёл шесть игр, заработав 8 (7+1) очков при полезности «+1». «Миннесота» уступила в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции «Сент-Луис Блюз» в серии со счётом 2-4.



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