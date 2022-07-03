Овечкин — о продолжении карьеры: у меня 4 года контракта, хочется выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал, сколько ещё собирается продолжать профессиональную карьеру.



«У меня ещё четыре года контракта, хотелось бы ещё выиграть Кубок Стэнли. Надеюсь, что мы будем боеспособны в следующем году. Конечно, у меня есть личные цели, но главное, чтобы команда побеждала», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» вышел в первый раунд Кубка Стэнли, где уступил «Флориде Пантерз» в серии со счётом 2-4. Овечкин принял участие во всех шести встречах, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач при показателе полезности «-3».



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