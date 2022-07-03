Овечкин рассказал, читает ли он комментарии болельщиков про себя

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, читает ли он мнения болельщиков о себе.



«Стараюсь не читать комментарии о себе, потому что болельщики и фанаты других клубов шлют много негатива. Если мне что-то присылает мой знакомый, конечно, я прочитаю. Но в целом стараюсь не реагировать», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, 36-летний россиянин принял участие в 77 встречах прошедшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 90 (50+40) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф Овечкин провёл шесть встреч, забросив одну шайбу и отдав пять результативных передач при полезности «-3».



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