Овечкин назвал спортсмена, с которым хотел бы сделать совместную фотографию

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, с каким из спортсменов он хотел бы сделать совместное фото.
«Майкл Джордан. Если будет возможность, подойду к нему и сфотографируюсь. К сожалению, пока у меня такой возможности не было», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард вместе со столичным клубом вышел в первый раунд Кубка Стэнли, где уступил в серии «Флориде Пантерз» (2-4). Овечкин принял участие во всех шести встречах, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач при показателе полезности «-3».
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Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения Егора Крида:
- 3 июля 2022
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