Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером Иваном Федотовым

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал комментировать ситуацию с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.



«Про Федотова говорить не хочу? Нет, а зачем?» — цитирует Овечкина телеграм-канал «Инсайды от Карпа».



Напомним, 1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после индивидуальной ледовой тренировки. Сообщалось, что он уличён в уклонении от воинской службы. Затем голкипера доставили в военкомат, где ему стало плохо. Позднее он был отправлен в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга.



Ранее сообщалось, в ночь на 3 июля Федотов покинул медучреждение и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область), в настоящий момент точное местонахождение неизвестно.