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Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером Иваном Федотовым

Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером Иваном Федотовым
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал комментировать ситуацию с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

«Про Федотова говорить не хочу? Нет, а зачем?» — цитирует Овечкина телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, 1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после индивидуальной ледовой тренировки. Сообщалось, что он уличён в уклонении от воинской службы. Затем голкипера доставили в военкомат, где ему стало плохо. Позднее он был отправлен в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, в ночь на 3 июля Федотов покинул медучреждение и предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область), в настоящий момент точное местонахождение неизвестно.

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