«Металлург» возглавил рейтинг лучших клубов Европы по версии Hockey Archives

Французский журнал Hockey Archives составил традиционный рейтинг топ-250 европейских хоккейных клубов. По итогам сезона-2021/2022 список лучших возглавил магнитогорский «Металлург».

В десятку из российских клубов также вошли СКА (4-е место) и ЦСКА (6-я позиция). В остальном рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Металлург» Мг (КХЛ)

2. «Лулео» (Швеция)

3. «Рёгле» (Швеция)

4. СКА (КХЛ)

5. «Таппара» (Финляндия)

6. ЦСКА (КХЛ)

7. «Оцеларжи Тршинец» (Чехия)

8. «Цуг» (Швейцария)

9. «Ферьестад» (Швеция)

10. «Айсберен» (Германия)

… 11. «Трактор» (КХЛ)

… 16. «Салават Юлаев» (КХЛ)

… 19. «Авангард» (КХЛ)

… 22. «Динамо» Мск (КХЛ)

… 23. «Йокерит» (КХЛ)

… 27. «Ак Барс» (КХЛ)

… 32. «Северсталь» (КХЛ)

… 45. «Спартак» (КХЛ)

… 46. «Локомотив» (КХЛ)

… 51. «Торпедо» (КХЛ)

… 52. «Сибирь» (КХЛ)

… 55. «Динамо» Мн (КХЛ)

… 64. «Барыс» (КХЛ)

… 65. «Нефтехимик» (КХЛ)

… 67. «Автомобилист» (КХЛ)

… 80. «Сочи» (КХЛ)

… 81. «Амур» (КХЛ)

… 83. «Витязь» (КХЛ)

… 89. «Динамо» Р (КХЛ)

… 96. «Адмирал» (КХЛ)

Рейтинг формируется в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов в сезоне-2021/2022 (в том числе, учитывалось количество побед в регулярном чемпионате и т.д.).