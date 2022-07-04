«Металлург» возглавил рейтинг лучших клубов Европы по версии Hockey Archives

Французский журнал Hockey Archives составил традиционный рейтинг топ-250 европейских хоккейных клубов. По итогам сезона-2021/2022 список лучших возглавил магнитогорский «Металлург».
В десятку из российских клубов также вошли СКА (4-е место) и ЦСКА (6-я позиция). В остальном рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Металлург» Мг (КХЛ)
2. «Лулео» (Швеция)
3. «Рёгле» (Швеция)
4. СКА (КХЛ)
5. «Таппара» (Финляндия)
6. ЦСКА (КХЛ)
7. «Оцеларжи Тршинец» (Чехия)
8. «Цуг» (Швейцария)
9. «Ферьестад» (Швеция)
10. «Айсберен» (Германия)
… 11. «Трактор» (КХЛ)
… 16. «Салават Юлаев» (КХЛ)
… 19. «Авангард» (КХЛ)
… 22. «Динамо» Мск (КХЛ)
… 23. «Йокерит» (КХЛ)
… 27. «Ак Барс» (КХЛ)
… 32. «Северсталь» (КХЛ)
… 45. «Спартак» (КХЛ)
… 46. «Локомотив» (КХЛ)
… 51. «Торпедо» (КХЛ)
… 52. «Сибирь» (КХЛ)
… 55. «Динамо» Мн (КХЛ)
… 64. «Барыс» (КХЛ)
… 65. «Нефтехимик» (КХЛ)
… 67. «Автомобилист» (КХЛ)
… 80. «Сочи» (КХЛ)
… 81. «Амур» (КХЛ)
… 83. «Витязь» (КХЛ)
… 89. «Динамо» Р (КХЛ)
… 96. «Адмирал» (КХЛ)
Рейтинг формируется в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов в сезоне-2021/2022 (в том числе, учитывалось количество побед в регулярном чемпионате и т.д.).
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