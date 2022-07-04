«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Морозовым
Поделиться
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 23-летним защитником Ильёй Морозовым, сообщает официальный телеграм-канал. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Морозов – воспитанник новосибирского клуба, играет за «Сибирь» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 габаритный защитник (190 см, 98 кг) провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+9».
В розыгрыше Кубка Гагарина – 2022 на счету Ильи два гола в пяти матчах. Он стал вторым в команде в плей-офф по игровому времени, проводя на площадке в среднем за игру 23 минуты 30 секунд.
Всего в чемпионатах КХЛ Морозов принял участие в 232 матчах за «Сибирь», забросил девять шайб и сделал 20 голевых передач.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:26
-
10:16
-
09:47
-
08:54
-
08:31
-
07:56
-
07:40
-
03:27
-
00:00
- 3 июля 2022
-
23:00
-
22:55
-
22:43
-
22:34
-
22:15
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:41
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:34
-
19:27
-
19:14
-
18:52
Партнерский контент