«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Морозовым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 23-летним защитником Ильёй Морозовым, сообщает официальный телеграм-канал. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Морозов – воспитанник новосибирского клуба, играет за «Сибирь» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 габаритный защитник (190 см, 98 кг) провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+9».

В розыгрыше Кубка Гагарина – 2022 на счету Ильи два гола в пяти матчах. Он стал вторым в команде в плей-офф по игровому времени, проводя на площадке в среднем за игру 23 минуты 30 секунд.

Всего в чемпионатах КХЛ Морозов принял участие в 232 матчах за «Сибирь», забросил девять шайб и сделал 20 голевых передач.