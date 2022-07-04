Терещенко назвал абсурдом ситуацию вокруг Федотова, задержанного за уклонение от армии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал задержание вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова. Хоккеист подозревается в уклонении от воинской службы.

«Тут даже нечего сказать. Я не знаю всей ситуации. Конечно, это абсурд. Думаю, всё будет нормально и решат вопрос», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сообщалось, что Федотов предположительно был отправлен в Североморск (Мурманская область) для прохождения воинской службы на архипелаге Новая Земля, но адвокат хоккеиста назвал это домыслами.

Контракт Ивана с ЦСКА завершился 30 апреля 2022 года. В мае вратарь подписал соглашение с «Филадельфией».