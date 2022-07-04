Радулов поделился мнением о ситуации с военной службой голкипера Федотова

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.
«Я думаю, всё нормально будет. Конечно, это неприятно. Парень хорошо заявил о себе, проявил себя в прошлом сезоне. Сборная России с ним выиграла серебряные медали, а ЦСКА взял Кубок Гагарина.
Парень хочет ехать туда — в «Филадельфию». Но, видите, возможно, у него было что-то не в порядке с документами. Нужно сначала было их посмотреть, проверить. Тяжело сейчас что-то говорить. Когда ты там не находишься, то ситуацию не знаешь. Я бы воздержался от более пространных комментариев», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».
Напомним, в настоящий момент точное местоположение 25-летнего голкипера неизвестно. Предположительно, Федотов находится в Северодвинске, где ему присвоено звание рядового, там он будет проходить воинскую службу в 907-м учебном центре главкомата Военно-Морского Флота РФ.
- 4 июля 2022
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