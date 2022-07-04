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Жамнов — о Федотове: правдивую информацию знают «на верхах», я пока ни с кем не говорил

Жамнов — о Федотове: правдивую информацию знают «на верхах», я пока ни с кем не говорил
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с военной службой голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова.

«Эта информация от разных источников исходит, но пока конкретики вообще никакой нет. Ситуация в подвешенном состоянии, и сейчас дискуссировать на эту тему будет неправильно. Я, например, не знаю всю информацию и как это произошло, везде пишут по-разному. Ни у одного издания от своих источников нет правдивой информации. Это знают только «на верхах», я на верхах пока ни с кем не говорил ещё», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».

Напомним, в настоящий момент 25-летний голкипер, предположительно, находится в Северодвинске в расположении 907-го учебного центра главкомата Военно-Морского Флота РФ.

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