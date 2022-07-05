«Барыс» подписал контракт с ранее выступавшим в клубе защитником Григорьевым
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Пресс-служба «Барыса» официально сообщила о подписании контракта с защитником Михаилом Григорьевым. Отмечается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2023 года).
Ранее 31-летний хоккеист уже выступал в казахстанском клубе в сезоне-2012/2013. На его счету 56 матчей за «Барыс», в которых он набрал 8 (1+7) баллов при показателе полезности «-13». Также Григорьев выступал в КХЛ за «Авангард», «Спартак», московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Торпедо», «Локомотив» и «Адмирал».
Прошедший сезон защитник провёл в магнитогорском «Металлурге», с которым добрался до финала Кубка Гагарина. За 24 матча, из которых пять — в плей-офф, он отметился двумя результативными передачами.
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