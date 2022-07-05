Тардиф: приветствуем решение дисциплинарного совета поддержать запрет на участие России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поддержал решение Дисциплинарного совета ИИХФ отклонить апелляции федераций хоккея России и Беларуси на запрет на участие этих сборных в международных турнирах.



«Мы приветствуем решение независимого Дисциплинарного совета ИИХФ, который поддерживает решение Совета ИИХФ о запрете участия сборных России и Беларуси и отмене двух чемпионатов мира, которые должны были состояться в России в следующем сезоне.



Мы утверждаем, что это решение было принято из соображений безопасности и благополучия игроков, персонала, официальных лиц, СМИ и зрителей, и мы рады, что правление с этим согласилось. Независимый совет поддержал наше мнение о том, что проведение молодёжного и взрослого чемпионатов мира в России или участие российской и белорусской команд в соревнованиях ИИХФ было бы неприемлемым риском для безопасности», – цитирует Тардифа официальный сайт ИИХФ.