«Питтсбург» продлил контракт с Десмитом с кэпхитом $ 1,8 млн

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл сообщил, что клуб договорился о двухлетнем продлении контракта с вратарём Кейси Десмитом, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с хоккеистом будет действовать до конца сезона-2023/2024. Кэпхит составляет $ 1,8 млн.
В минувшем сезоне голкипер провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф на его счету одна встреча.
Десмит выступает за основную команду «Питтсбурга» с сезона-2017/2018.
22 апреля голкипер провёл свой лучший матч. Во встрече с «Бостон Брюинз» вратарь отразил 52 броска – это рекорд среди вратарей «Питтсбурга».
В минувшем сезоне «Питтсбург» занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Нью-Йорк Рейнджерс».
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