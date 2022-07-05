Жена завершившего карьеру Тихонова напомнила о травматичности хоккея

Евгения Тихонова, жена завершившего карьеру Виктора Тихонова, напомнила о травматичности хоккея.



«После полученных сообщений и «интересных» дискуссий по поводу нашего предыдущего поста оставлю это видео здесь, чтобы просто напомнить, что такое хоккей – захватывающий, но очень травмоопасный спорт.

Средний пенсионный возраст хоккеистов составляет от 28 до 30 лет. Очень советую посмотреть на статистику КХЛ и НХЛ, чтобы понять серьёзность травм и их количество, которые получает игрок за свою карьеру. Также есть интервью экс-медика сборной России и в прошлом травматолога с 20-летним стажем, проработавшего в московском ЦИТО, Дмитрия Богдашевского, который чётко объясняет причины травмоопасности. Помимо износа тела игрока, есть ещё и другая куча проблем в хоккее, в том числе устаревшие технологии хоккейной экипировки. Но для этого нужен будет совершенно другой пост», – написала Тихонова в социальной сети.

На видео, опубликованном Тихоновой, собрана нарезка жёстких силовых приёмов в хоккее, а также драк между хоккеистами.