Стали известны даты контрольных матчей и соперники команд КХЛ в межсезонье

КХЛ сообщила план предсезонной подготовки клубов КХЛ. Стали известны даты контрольных матчей между клубами, а также состав участников предсезонных турниров.

«Авангард»:

27 июля – контрольный матч с «Омскими Крыльями»;

2–9 августа – участие в предсезонном турнире в Сочи;

22–28 августа – участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.



«Автомобилист»:

4 августа — контрольный матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе;

9–12 августа — участие в предсезонном турнире в Магнитогорске;

16–21 августа — участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;

25–28 августа — участие в предсезонном турнире в Челябинске.



«Адмирал»:

28 июля – контрольный матч с «Витязем»;

3–9 августа – участие в предсезонном турнире в Сочи;

19 августа – контрольный матч с ЦСКА.



«Ак Барс»:

6 августа – контрольный матч с «Нефтяником» в Альметьевске;

7 августа – контрольный матч с «Нефтехимиком»;

14 и 15 августа — контрольные матчи со «Спартаком» в Москве;

26–29 августа – участие в домашне предсезонном турнире.



«Амур»:

4 августа – контрольный матч со «Спартаком»;

5 августа – контрольный матч с московским «Динамо»;

9–12 августа – участие в предсезонном турнире в Магнитогорске;

18 августа – контрольный матч со «Спартаком»;

20 августа – контрольный матч с «Витязем»;

26–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.



«Барыс»:

16–20 августа – участие в домашнем предсезонном турнире;

24–27 августа – участие в предсезонном турнире в Челябинске.



«Витязь»:

28 июля – контрольный матч «Витязь» – «Адмирал»;

30 июля – контрольный матч «Сибирь» – «Витязь»;

5 августа – контрольный матч «Витязь» – «Северсталь»;

9 августа – контрольный матч «Витязь» – «Спартак»;

13 августа – контрольный матч «Витязь» – «Куньлунь Ред Стар»;

17 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Витязь»;

20 августа – контрольный матч «Витязь» – «Амур»;

25–28 августа – участие в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.



«Динамо» (Москва):

5 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Амур»;

5 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Сибирь»;

10–14 августа – участие в предсезонном турнире на Кубок Республики Башкортостан;

17 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Витязь»;

20 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Спартак»;

22 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Торпедо»;

25–28 августа – участие в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.



«Куньлунь Ред Стар»:

13 августа – контрольный матч с «Витязем»;

16–21 августа – участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;

24–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.



«Локомотив»:

19 июля – 9 августа – сбор в Ярославле (матч с «Молотом»);

10–13 августа – участие в турнире в Уфе;

24 августа – контрольный матч с «Торпедо»;

25–28 августа – участие в предсезонном турнире в Казани.



«Металлург»:

9–12 августа – участие в домашнем предсезонном турнире;

16–20 августа – участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;

24–27 августа – участие в предсезонном турнире в Челябинске.



«Нефтехимик»:

29 июля – контрольный матч с «Салаватом «Юлаевым»;

7 августа – контрольный матч с «Ак Барсом»;

16–19 августа – участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;

26 августа – контрольный матч с «Ак Барсом» в Казани;

27 августа – контрольный матч с «Салаватом Юлаевым» в Казани.



«Салават Юлаев»:

29 июля – контрольный матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске;

4 августа – контрольный матч с «Автомобилистом»;

10–13 августа – участие в домашнем предсезонном турнире;

26–29 августа – участие в предсезонном турнире в Казани.



«Северсталь»:

25 июля — 8 августа — учебно-тренировочный сбор в Минске;

5 августа — контрольный матч с «Витязем»;

10–13 августа — участие в турнире в Уфе;

23–28 августа — участие в турнире в Санкт-Петербурге.



«Сибирь»:

28 июля – контрольный матч с минским «Динамо»;

30 июля – контрольный матч с «Витязем»;

7 августа – контрольный матч с московским «Динамо»;

10, 12 августа – контрольные матчи с «Торпедо»;

23–28 августа – участие в турнире в Санкт-Петербурге.



СКА:

3–9 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;

23–28 августа – участие в предсезонном турнире им. Н.Г. Пучкова.



«Трактор»:

9–12 августа — участие в предсезонном турнире в Магнитогорске;

24–27 августа — участие в домашнем предсезонном турнире.



«Сочи»:

3–9 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;

23–28 августа – участие в предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова.



ЦСКА:

14 августа – контрольный матч с минским «Динамо»;

19 августа – контрольный матч с «Адмиралом»;

23 августа – контрольный матч с «Спартаком»;

25–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.

Турниры

3–9 августа – Sochi Hockey Open (Сочи) – «Авангард», «Адмирал», «Динамо» Мн, «Сочи», СКА, олимпийская сборная России;

9–12 августа – Мемориал Ромазана (Магнитогорск) – «Автомобилист», «Амур», «Трактор», «Металлург»;

10–13 августа – Кубок Республики Башкортостан (Уфа) – «Салават Юлаев», «Северсталь», «Локомотив», «Динамо» Мск;

16–20 августа – Кубок президента Республики Казахстан (Нур-Султан) – «Автомобилист», «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», «Металлург», «Нефтехимик»;

23–28 августа – турнир имени Пучкова (Санкт-Петербург) – «Авангард», СКА, «Северсталь», «Сибирь», «Сочи»;

24–27 августа – Кубок губернатора Челябинской области (Челябинск) – «Автомобилист», «Барыс», «Трактор», «Металлург»;

25–28 августа – Кубок мэра Москвы (Москва) – «Амур», «Витязь», «Динамо» М, «Спартак», «Куньлунь Ред Стар», ЦСКА;

26–29 августа – Кубок ТАНЕКО (Казань) – «Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив», «Салават Юлаев».