Стали известны даты контрольных матчей и соперники команд КХЛ в межсезонье

КХЛ сообщила план предсезонной подготовки клубов КХЛ. Стали известны даты контрольных матчей между клубами, а также состав участников предсезонных турниров.
«Авангард»:
27 июля – контрольный матч с «Омскими Крыльями»;
2–9 августа – участие в предсезонном турнире в Сочи;
22–28 августа – участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.
«Автомобилист»:
4 августа — контрольный матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе;
9–12 августа — участие в предсезонном турнире в Магнитогорске;
16–21 августа — участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;
25–28 августа — участие в предсезонном турнире в Челябинске.
«Адмирал»:
28 июля – контрольный матч с «Витязем»;
3–9 августа – участие в предсезонном турнире в Сочи;
19 августа – контрольный матч с ЦСКА.
«Ак Барс»:
6 августа – контрольный матч с «Нефтяником» в Альметьевске;
7 августа – контрольный матч с «Нефтехимиком»;
14 и 15 августа — контрольные матчи со «Спартаком» в Москве;
26–29 августа – участие в домашне предсезонном турнире.
«Амур»:
4 августа – контрольный матч со «Спартаком»;
5 августа – контрольный матч с московским «Динамо»;
9–12 августа – участие в предсезонном турнире в Магнитогорске;
18 августа – контрольный матч со «Спартаком»;
20 августа – контрольный матч с «Витязем»;
26–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.
«Барыс»:
16–20 августа – участие в домашнем предсезонном турнире;
24–27 августа – участие в предсезонном турнире в Челябинске.
«Витязь»:
28 июля – контрольный матч «Витязь» – «Адмирал»;
30 июля – контрольный матч «Сибирь» – «Витязь»;
5 августа – контрольный матч «Витязь» – «Северсталь»;
9 августа – контрольный матч «Витязь» – «Спартак»;
13 августа – контрольный матч «Витязь» – «Куньлунь Ред Стар»;
17 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Витязь»;
20 августа – контрольный матч «Витязь» – «Амур»;
25–28 августа – участие в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.
«Динамо» (Москва):
5 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Амур»;
5 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Сибирь»;
10–14 августа – участие в предсезонном турнире на Кубок Республики Башкортостан;
17 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Витязь»;
20 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Спартак»;
22 августа – контрольный матч «Динамо» (Москва) – «Торпедо»;
25–28 августа – участие в предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы.
«Куньлунь Ред Стар»:
13 августа – контрольный матч с «Витязем»;
16–21 августа – участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;
24–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.
«Локомотив»:
19 июля – 9 августа – сбор в Ярославле (матч с «Молотом»);
10–13 августа – участие в турнире в Уфе;
24 августа – контрольный матч с «Торпедо»;
25–28 августа – участие в предсезонном турнире в Казани.
«Металлург»:
9–12 августа – участие в домашнем предсезонном турнире;
16–20 августа – участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;
24–27 августа – участие в предсезонном турнире в Челябинске.
«Нефтехимик»:
29 июля – контрольный матч с «Салаватом «Юлаевым»;
7 августа – контрольный матч с «Ак Барсом»;
16–19 августа – участие в предсезонном турнире в Нур-Султане;
26 августа – контрольный матч с «Ак Барсом» в Казани;
27 августа – контрольный матч с «Салаватом Юлаевым» в Казани.
«Салават Юлаев»:
29 июля – контрольный матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске;
4 августа – контрольный матч с «Автомобилистом»;
10–13 августа – участие в домашнем предсезонном турнире;
26–29 августа – участие в предсезонном турнире в Казани.
«Северсталь»:
25 июля — 8 августа — учебно-тренировочный сбор в Минске;
5 августа — контрольный матч с «Витязем»;
10–13 августа — участие в турнире в Уфе;
23–28 августа — участие в турнире в Санкт-Петербурге.
«Сибирь»:
28 июля – контрольный матч с минским «Динамо»;
30 июля – контрольный матч с «Витязем»;
7 августа – контрольный матч с московским «Динамо»;
10, 12 августа – контрольные матчи с «Торпедо»;
23–28 августа – участие в турнире в Санкт-Петербурге.
СКА:
3–9 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
23–28 августа – участие в предсезонном турнире им. Н.Г. Пучкова.
«Трактор»:
9–12 августа — участие в предсезонном турнире в Магнитогорске;
24–27 августа — участие в домашнем предсезонном турнире.
«Сочи»:
3–9 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open;
23–28 августа – участие в предсезонном турнире имени Н.Г. Пучкова.
ЦСКА:
14 августа – контрольный матч с минским «Динамо»;
19 августа – контрольный матч с «Адмиралом»;
23 августа – контрольный матч с «Спартаком»;
25–28 августа – участие в Кубке мэра Москвы.
Турниры
3–9 августа – Sochi Hockey Open (Сочи) – «Авангард», «Адмирал», «Динамо» Мн, «Сочи», СКА, олимпийская сборная России;
9–12 августа – Мемориал Ромазана (Магнитогорск) – «Автомобилист», «Амур», «Трактор», «Металлург»;
10–13 августа – Кубок Республики Башкортостан (Уфа) – «Салават Юлаев», «Северсталь», «Локомотив», «Динамо» Мск;
16–20 августа – Кубок президента Республики Казахстан (Нур-Султан) – «Автомобилист», «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», «Металлург», «Нефтехимик»;
23–28 августа – турнир имени Пучкова (Санкт-Петербург) – «Авангард», СКА, «Северсталь», «Сибирь», «Сочи»;
24–27 августа – Кубок губернатора Челябинской области (Челябинск) – «Автомобилист», «Барыс», «Трактор», «Металлург»;
25–28 августа – Кубок мэра Москвы (Москва) – «Амур», «Витязь», «Динамо» М, «Спартак», «Куньлунь Ред Стар», ЦСКА;
26–29 августа – Кубок ТАНЕКО (Казань) – «Ак Барс», «Нефтехимик», «Локомотив», «Салават Юлаев».
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