Эндрю Кольяно подписал контракт с «Колорадо» на один год на сумму $ 1,25 млн

Нападающий Эндрю Кольяно подписал однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает журналист Франк Серавалли в «Твиттере».



35-летний Кольяно перед дедлайном был обменян из «Сан-Хосе Шаркс». В регулярном чемпионате он сыграл за «Эвеланш» в 18 матчах и сделал одну голевую передачу. В плей-офф он отыграл 16 встреч и набрал шесть (3+3) очков.



Кольяно вошёл в историю как хоккеист, сыгравший в 830 играх НХЛ подряд. Серия могла бы продлиться, если бы он не получил двухматчевую дисквалификацию за грубую игру в январе 2018 года. До 2018 года он не пропустил ни одного матча с начала своей карьеры в сезоне-2007/2008.

В минувшем сезоне «Колорадо» занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли.