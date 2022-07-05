Майк Грир стал первым темнокожим генменеджером в НХЛ

Должность генерального менеджера «Сан-Хосе Шаркс» занял Майк Грир, сообщает официальный «твиттер» клуба. Специалист стал первым в истории НХЛ темнокожим генменеджером.

Напомним, в ноябре 2021 года генеральный менеджер клуба Даг Уилсон покинул команду по состоянию здоровья. Исполнял обязанности генменеджера Даг Уилсон.

Во время игровой карьеры Грир выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего он провёл 1068 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 383 очка: забросил 162 шайбы и отдал 221 результативную передачу. В Кубке Стэнли на его счету 101 встреча, где он отметился 28 баллами: 14 голов и столько же передач.

После завершения карьеры Грир работал скаутом «Чикаго Блэкхоукс» на протяжении четырёх сезонов. Также он был ассистентом главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» (два сезона). В прошедшем сезоне он был координатором хоккейных операций в «Нью-Йорк Рейнджерс».