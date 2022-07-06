Индрашису нужны деньги на лечение ребёнка, поэтому он подписал контракт со «Спартаком»

Индра Индрашис, мать хоккеиста Микса Индрашиса, рассказала, чем руководствовался сын при подписании соглашения с московским «Спартаком» и призвала не называть своего сына предателем Латвии.
«Мы с сыном даже разговор об этом не заводили. Я не хочу спрашивать, почему так было, были ли другие варианты или нет. Если бы были, он, наверное, выбрал бы другие, потому что я знаю Микса, я знаю его патриотическую позицию.
Да, у одного ребёнка Микса есть проблемы, и на лечение уходит куча денег. Я не хочу об этом говорить, просто хочу посоветовать: прежде, чем кричать «предатель», подумайте», – цитирует мать игрока Delfi.lv со ссылкой на журнал Privata Dzive.
Напомним, ранее Индрашис выступил с заявлением в соцсетях и опроверг факт подписания контракта с московским клубом и заявил, что не собирается играть в России. «Спартак» заявил, что будет решать вопросы с хоккеистом в правовом поле – по регламенту КХЛ Индрашис обязан заплатить неустойку за расторжение соглашения по своей инициативе.
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