«Спартак» выступил с заявлением по поводу ситуации с контрактом Индрашиса

Московский «Спартак» выступил с заявлением, касающимся ситуации с контрактом латвийского нападающего Микса Индрашиса.



«Контракт между ХК «Спартак» Москва и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в Центральном информационном бюро КХЛ. Все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) и должны исполняться.



Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ», — говорится в заявлении.



Напомним, ранее красно-белые сообщали о подписании контракта с 31-летним латвийским форвардом. Позже Индрашис выступил с заявлением, в котором сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

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