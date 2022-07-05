Индрашис: информация о моём переходе в «Спартак» не соответствует действительности

Нападающий сборной Латвии по хоккею Микс Индрашис прокомментировал информацию о подписании контракта с московским «Спартаком».



«Информация, опубликованная «Спартаком» о переходе, не соответствует действительности! Как раз наоборот — у меня действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, поэтому они так себя и ведут!



Я — латвийский патриот, и моё отношение к своей стране всегда выражалось на льду. Девять чемпионатов мира подряд в футболке национальной сборной! Увидел, что в эти дни многие пишут: «теперь вы можете видеть его истинную позицию по данной ситуации». То же самое я хочу сказать про всех людей, которые высказали своё неадекватное мнение в мой адрес по неподтверждённой информации, предполагая, что это единственная правда», — написал Индрашис.



Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что красно-белые подписали однолетний контракт с 31-летним латвийским форвардом.

Новость по теме «Спартак» подписал контракт с девятикратным участником чемпионатов мира Индрашисом